Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Avec le début des vacances en France et un soleil radieux sur tout le pays les autorités craignent un relâchement du confinement, alors que le bilan des morts du coronavirus a bondi à plus de 7.500 et que les transferts de malades se poursuivent.

