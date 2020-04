Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Garde nationale déployée dans des bureaux de vote, plus d'une centaine de municipalités incapables d'accueillir les électeurs faute de volontaires: malgré la pandémie de Covid-19, l'Etat américain du Wisconsin maintient ses élections locales mardi, dont la primaire démocrate entre Joe Biden et Bernie Sanders.

Alors que toute la population de cet Etat du "Midwest" est appelée à rester à la maison depuis fin mars pour éviter la propagation du coronavirus, les bureaux de vote devraient ouvrir mardi matin, à 7H00 (12H00 GMT), faute d'une entente entre démocrates et républicains pour repousser le scrutin, ou le convertir en vote exclusivement par correspondance.

Plus d'une centaine de municipalités ont averti qu'elles n'avaient pas assez d'employés électoraux pour ouvrir un seul bureau de vote. Le gouverneur démocrate Tony Evers a décidé de faire appel à des membres de la Garde nationale du Wisconsin pour aider, mais s'attend à ce que cela ne soit pas suffisant pour combler toutes les absences.

En jeu: la primaire démocrate mais aussi des élections locales parfois cruciales pour l'équilibre des pouvoirs dans l'Etat, ce qui explique avant tout le bras de fer autour du scrutin.

"Les gens ne devraient pas être forcés de risquer leur vie pour voter", avait dénoncé la semaine dernière le sénateur indépendant Bernie Sanders, en appelant à repousser l'élection.

L'ancien vice-président Joe Biden s'en est lui remis aux autorités du Wisconsin, tout en plaidant pour plus de votes par correspondance.

Il n'y a pas de grand suspense sur l'issue de ce scrutin, selon le site de statistiques électorales FiveThirtyEight qui donne sept chances sur huit à Joe Biden, 77 ans, de remporter le Wisconsin.

L'ex-bras droit de Barack Obama dispose d'une telle avance en nombre de délégués, nécessaires pour décrocher l'investiture démocrate et défier Donald Trump le 3 novembre, que même une victoire de Bernie Sanders, 78 ans, dans le Wisconsin ne suffirait pas à combler l'écart.

A cause de la pandémie de coronavirus, qui frappe durement les Etats-Unis, aucune primaire démocrate n'a été organisée depuis le 17 mars et déjà 15 Etats ainsi que le territoire de Porto Rico ont annoncé le report de leurs scrutins.

Afin de permettre à plus d'électeurs d'éviter les bureaux de vote, un juge du Wisconsin a repoussé de six jours l'échéance du vote par procuration, jusqu'au 13 avril. Les républicains ont fait appel de cette décision samedi auprès de la Cour suprême.



Par Stephen Weizman et Alexandra Vardi - © 2020 AFP