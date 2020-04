A Guayaquil en Equateur, une des villes d'Amérique latine les plus affectées par le coronavirus, la pandémie éclaircit les rangs du personnel soignant, fragilisant un secteur sanitaire déjà submergé de malades, alors qu'en Equateur le pire reste à venir.

"Nous sommes partis en guerre sans armes!" Cloîtrée, une infirmière malade ne cache pas sa colère: dans ce port de la côte pacifique, 80 de ses collègues ont été contaminés, cinq sont déjà décédés. "Les équipements nécessaires n'étaient pas prêts alors que cela (l'épidémie) arrivait déjà en dévastant l'Europe", déplore cette femme de 55 ans, contrainte de se soigner chez elle, les hôpitaux étant débordés.

Depuis Quito, l'AFP a recueilli par téléphone les témoignages de soignants comme elle qui, de peur d'être sanctionnés, n'ont pas voulu parler face à la caméra et ont requis l'anonymat. Son service d'urgence a accueilli des patients présentant des "symptômes importants, mais faute de tests, ils étaient soignés comme s'ils souffraient d'une grippe et renvoyés chez eux". "Nous n'avions pas de matériel de protection personnelle, mais nous ne pouvions refuser de nous occuper des patients", explique-t-elle.

Jusqu'à 3.500 personnes pourraient succomber au nouveau coronavirus dans le seul Guayas, dont Guayaquil est le chef-lieu, selon des prévisions officielles.

- Manque de personnel -

Cette province du sud-ouest de ce petit pays de 17,5 millions d'habitants compte 67% des plus de 3.700 cas confirmés au niveau national depuis le 29 février, dont au moins 191 morts. Le ministre de la Santé, Juan Carlos Zevallos, a précisé lundi que 417 professionnels du secteur médical sont contaminés, 1.600 autres étant considérés comme des cas suspects.

Il a ainsi démenti les propos de son vice-ministre, Ernesto Carrasco, qui avait fait état de 1.600 soignants contaminées et en quarantaine. "Nous avons le matériel, des lits, de l'espace, mais nous manquons de personnel", avait admis M. Carrasco, alors que le pays compte à peine plus de 4.000 établissements de santé, les trois quarts dans le secteur public.

Le gouvernement du président Lenin Moreno, qui a prolongé le confinement jusqu'au 12 avril, puis rendu lundi le port du masque obligatoire en cas de sortie, est critiqué aussi pour l'effondrement du système funéraire de Guayaquil, une des villes les plus peuplées d'Equateur avec 2,7 millions d'habitants.

Les restrictions, dont un couvre-feu de 15 heures par jour, ont ralenti le service mortuaire. Des employés ont refusé d'enlever des corps à domicile de peur de la contagion.

Des centaines de morts ont été laissés chez eux, voire dans les rues: impossible de savoir s'ils ont été victimes du Covid-19, faute de tests et d'autopsies.

Dans le climat chaud et humide de Guayaquil, ces scènes ont suscité panique et horreur.

Cesar Galvez, qui a vu son père âgé de 62 ans s'asphyxier, a attendu quatre jours que le corps soit enlevé.

A l'hôpital, où il l'avait emmené avant qu'il meure, "ils n'ont pu le prendre en charge. Ils ont seulement dit qu'il y avait deux docteurs et 40 patients pour chacun", a expliqué à l'AFP ce modeste épicier de 31 ans.

Pour ralentir la putréfaction, il s'est résolu à envelopper le corps dans du plastique noir et l'a recouvert de chaux. Jusqu'à ce que la force militaro-policière organisée à cette fin vienne le chercher, comme des centaines d'autres cadavres.

- Chaos aux urgences -

"Malheureusement, nous renvoyons les gens mourir chez eux car nous n'avons rien. Il n'y a même pas d'oxygène!", dénonce un médecin. Dans les hôpitaux, dit-il, "des centaines de personnes, de proches appellent à l'aide", mais il n'y a "que des cadavres", jusque dans les couloirs.

Le secteur sanitaire de Guayaquil a été vite débordé par la pandémie. Au moins 45 médecins sont morts dans le Guayas, selon un décompte de la profession, y compris ceux souffrant d'autres maladies, mais n'ayant pu être soignés.

Le secteur est "sous haute pression", souligne le président de la Fédération médicale équatorienne, Santiago Carrasco. "Tous les hôpitaux sont débordés. Ils ont atteint leur limite maximale", renchérit Liliana Triana, porte-parole du Collège des infirmières du Guayas.

Le gouvernement prévoit d'installer 900 lits dans des centres temporaires. Dans le Guayas, 200 unités de soins intensifs devraient s'ajouter aux 357 existantes et 769 médecins embauchés, selon le vice-ministre de la Santé.

Guayaquil a été très exposée du fait des "faibles contrôles épidémiologiques aux frontières aéroportuaires", a précisé à l'AFP Esteban Ortiz, médecin et professeur de l'Université des Amériques.

Cela s'est ajouté à l'"affaiblissement du secteur public de la santé ces dernières années" dû à une "politique visant à réduire l'intervention de l'Etat", explique-t-il. Diminué, le corps médical en est réduit à attendre, impuissant, l'assaut du coronavirus.



AFP