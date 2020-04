Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Avec constance et ténacité, il a porté pendant 40 ans des idées socialistes, longtemps considérées comme utopistes ou inconcevables aux Etats-Unis. Bernie Sanders a dû renoncer mercredi à la course à la Maison Blanche, non sans avoir profondément influencé la gauche américaine.

