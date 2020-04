Plus de 13.000 morts du coronavirus mais un "très haut plateau" qui semble s'amorcer dans la courbe de l'épidémie en France: le week-end pascal se passe sous confinement renforcé dans certaines régions, et dans l'attente de l'allocution d'Emmanuel Macron lundi.

"Ce n'est pas le moment de baisser la garde car le confinement reste le moyen de faire décroître l'épidémie", a affirmé le président français lors d'une rencontre vendredi avec les responsables patronaux et syndicaux.

La poursuite du confinement entamé le 17 mars est "indispensable", a insisté le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon qui précise avoir constaté "un ralentissement très léger de l'épidémie". L'avis initial du Conseil scientifique, qui conseille Emmanuel Macron, était d'un confinement d'"au moins six semaines".

Selon Jérôme Salomon, "un très haut plateau semble s'amorcer, avec une épidémie toujours très dynamique, toujours très hétérogène selon les régions". "Il faut surtout, dans le mois qui vient, continuer cet effort avec la même intensité, parce qu'il ne faudra pas que ça redémarre", a également mis en garde Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du conseil scientifique Covid-19, sur RMC.

En ce week-end pascal, début de vacances pour certains, des préfets ont durci le confinement, alors que le bilan dépasse désormais les 13.000 morts en France même si, "pâle rayon de soleil" selon le Pr Salomon, le nombre de personnes en réanimation diminue légèrement pour le deuxième jour consécutif: 7.004 personnes nécessitent actuellement des soins lourds, soit 62 de moins en 24H.

En Ile-de-France, un "enfant de moins de 10 ans" qui était en réanimation est décédé, "mais les causes de décès semblent multiples, même s'il y avait une infection à Covid-19 diagnostiquée", selon Jérôme Salomon. C'est le premier décès d'un enfant si jeune rapporté en France.

Comme le week-end précédent, quelque 160.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour contrôler et éviter les départs, selon le ministère de l'Intérieur.

Dans les Bouches-du-Rhône, où les vacances débutent, les contrôles du confinement seront renforcés sur le littoral, sur l'autoroute et dans les massifs.

En Corse, "un seul adulte par famille" pourra faire ses courses pendant une heure par jour, en plus de contrôles renforcés sur les plages et lieux de promenade.

A Nice, neuf quartiers parmi les plus pauvres sont soumis à un couvre-feu dès 20h au lieu de 23h, la mairie faisant valoir un "non-respect des règles". A Paris, en Alsace ou encore à Saint-Etienne, la pratique sportive individuelle est plus strictement encadrée, alors que les sorties à plusieurs sont interdites en Ardèche.

- Message clair -

Comment préparer la reprise de l'activité sans relâcher la lutte contre le coronavirus? Emmanuel Macron et Edouard Philippe consultent partenaires sociaux et forces politiques avant l'allocution présidentielle de lundi, aux annonces très attendues un mois après le début du confinement.

Sur le terrain politique, droite comme gauche demandent qu'Emmanuel Macron adresse lundi un message "clair" et "concret", en particulier sur les questions qui font débat: port du masque, tests, traitements, traçage numérique, conditions du déconfinement ou encore contrôle des frontières...

Une chose est déjà sûre: le "restez chez vous" sera réaffirmé par le chef de l'Etat lorsqu'il s'adressera à la télévision, à 20H02, pour la quatrième fois depuis le début de la crise sanitaire.

Emmanuel Macron devrait préciser la durée de la nouvelle prolongation du confinement et pourrait donner de premières indications sur l'étape suivante, celle du déconfinement et de la sortie de la situation d'urgence. Dans le cadre des consultations sur l'épidémie, Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont poursuivi vendredi les échanges, au niveau européen comme français.

Ils ont notamment discuté en fin de matinée en audioconférence avec les responsables du patronat et des syndicats, pour la seconde fois en 15 jours après une première réunion le 26 mars.

Emmanuel Macron a aussi participé à une réunion en visioconférence avec des chefs d'Etat et de gouvernement et des commissaires européens liés au groupe Renew Europe, dont fait partie La République en marche au Parlement européen.

Cette réunion s'est tenue quelques heures après l'accord trouvé entre les ministres européens des Finances sur une réponse économique commune. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a salué un plan de relance incluant "500 milliards d'euros disponibles immédiatement".

