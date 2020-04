Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 44 minutes

Après un nouvel échec des pourparlers Netanyahu-Gantz, le président israélien a demandé jeudi au Parlement de trouver un élu capable de faire bouger les lignes politiques dans l'espoir de doter Israël d'un gouvernement et mettre fin à plus d'un an de crise politique.

