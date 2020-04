Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 2 millions de cas -

Plus de deux millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de 131.000 décès, selon un comptage réalisé par l'AFP mercredi à 19H00 GMT à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis paient le plus lourd tribut, avec plus de 27.000 décès pour plus de 614.000 cas.

Viennent ensuite l'Italie (avec 21.645 morts), l'Espagne (18.579), la France (17.167) et le Royaume-Uni (12.868).

- OMS: décision de Trump contestée -

Plusieurs pays et organisations ont regretté la décision du président Donald Trump de suspendre la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qu'il accuse d'avoir commis de nombreuses "erreurs" sur le coronavirus et d'être trop proche de la Chine.

"L'OMS travaillera avec ses partenaires pour combler tout déficit financier" et "garantir que notre travail se poursuive sans interruption", selon son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Dette des pays pauvres suspendue -

Pour aider les pays les plus pauvres face à la pandémie, les pays du G20 ont décidé de suspendre pour un an les remboursements de leur dette.

- Le Danemark rouvre ses écoles -

Les écoles ont rouvert mercredi dans la moitié des communes au Danemark, après un mois de fermeture. C'est le premier pays européen à rouvrir crèches, écoles maternelles et primaires. Tous les établissements devraient être ouverts d'ici le 20 avril.

- Restrictions réduites -

L'Allemagne va rouvrir certains magasins et, à partir du 4 mai, ses écoles et lycées. Le gouvernement recommande fermement le port de masques dans les magasins et transports en commun. Les grands rassemblements resteront interdits au moins jusqu'au 31 août.

La Finlande a annoncé mercredi la levée immédiate des barrages routiers autour d'Helsinki et sa région, maintenant les restrictions en vigueur dans le pays.

En Lituanie, à partir de jeudi, certains magasins pourront rouvrir, à condition que le contact direct avec le client ne dépasse pas 20 minutes.

En Inde, une partie de la population pourra reprendre le travail la semaine prochaine.

En Autriche, les sportifs professionnels pourront reprendre le chemin de l'entraînement avant fin avril.

- Confinement prolongé en Belgique -

Les mesures de confinement sont prolongées en Belgique jusqu'au 3 mai inclus. Aucun "événement de masse" ne pourra être organisé avant fin août.

- Chômage partiel -

Près de 3,9 millions de personnes sont au chômage partiel en Espagne et 8,7 millions en France.

Le gouvernement français a présenté mercredi un plan d'urgence de 110 milliards d'euros, pour "renforcer de façon très significative" les dispositifs de "soutien à l'urgence économique". Il a également annoncé des primes pour les soignants et des aides pour les ménages les plus défavorisés.

- Contagion possible avant symptômes -

Les personnes infectées par le Covid-19 pourraient transmettre le virus plusieurs jours avant l'apparition des premiers symptômes, d'après une étude publiée dans la revue Nature Medicine.

- Masques obligatoires -

Le Luxembourg va rendre obligatoire le port du masque, d'une écharpe ou d'un foulard à partir de lundi.

Au Gabon, le masque est obligatoire depuis mercredi matin, comme en Guinée équatoriale, qui demande aussi à ses citoyens de porter des gants à l'extérieur.

- Tour de France décalé -

Le Tour de France a été décalé, avec départ le 29 août de Nice (sud-est de la France) et arrivée le 20 septembre à Paris. Par ricochet, les dates du Tour d'Espagne cycliste seront changées, à des dates encore inconnues.

- Amazon ferme 5 jours ses sites français -

Le groupe Amazon va fermer ses sites français du 16 au 20 avril, après une décision judiciaire l'enjoignant de limiter son activité de livraison dans l'attente d'une évaluation des risques face au coronavirus.

AFP