Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Le gouvernement continue de jongler avec les impératifs sanitaires et socio-économiques en appelant à relancer l'activité quand c'est possible et en rétablissant le droit de visites aux personnes âgées dans les établissements, alors que plusieurs inconnues pèsent sur l'allègement du confinement à partir du 11 mai.

