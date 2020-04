Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

L'UEFA pousse pour finir la saison: l'Union européenne de football a émis mardi une "forte recommandation" en vue d'achever les compétitions nationales suspendues à cause du coronavirus, esquissant, sans toutefois l'officialiser, un calendrier de reprise des championnats et des Coupes d'Europe cet été.

"Une variété d'options concernant le calendrier" des compétitions nationales et européennes de clubs a été présentée mardi midi lors d'une réunion téléphonique avec les 55 fédérations membres, a écrit l'UEFA dans un communiqué, sans préciser de dates.

Selon des sources concordantes, la confédération européenne pourrait recommander jeudi, lors de la réunion de son comité exécutif, de terminer les compétitions nationales début août afin de pouvoir disputer la lucrative Ligue des champions en août.

"C'est l'un des scénarios envisagés depuis des semaines par le groupe de travail" créé par l'UEFA pour plancher sur un calendrier de reprise, selon une source proche des discussions.

"Mais ce n'est que l'un des scénarios car on ne sait pas encore quand le football pourra reprendre. De plus, disputer une compétition nationale à l'intérieur des frontières semble envisageable mais comment disputer les Coupes européennes si les frontières restent fermées ?", s'interroge la même source, précisant que le contour de l'épilogue de la C1 "reste aussi encore à déterminer en fonction de l'évolution de la pandémie".

- "Forte recommandation" -

Les compétitions de football sont suspendues dans l'immense majorité des pays d'Europe depuis la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19. Et face aux menaces d'annulation pure et simple des championnats, l'UEFA milite pour une reprise.

"Une forte recommandation a été donnée, visant à achever les compétitions nationales (...) mais certains cas spéciaux seront étudiés une fois que des lignes directrices concernant la participation aux compétitions européennes pour les championnats annulés auront été développées", a fait valoir l'instance dans son communiqué.

Sans le citer, l'UEFA pourrait ainsi faire allusion au Championnat belge qui doit se prononcer lundi prochain en assemblée générale sur la possibilité d'un arrêt définitif.

Début avril, face à ce choix de la Belgique, l'UEFA avait estimé "prématurée" et "non justifiée" toute décision d'une ligue nationale d'interrompre définitivement son championnat domestique, menaçant de priver les clubs belges de Coupes d'Europe la saison prochaine.

A l'inverse, plusieurs pays envisagent une reprise des compétitions à huis clos, afin de sauver la manne des droits télévisés, principale source de revenus de la plupart des clubs. La Ligue allemande de football (DFL), qui doit se réunir jeudi, espère ainsi recevoir du gouvernement le feu vert pour un retour à la compétition, à huis clos, dès le mois de mai.

- Reprise à huis clos ? -

L'ensemble des clubs du championnat d'Italie se sont également prononcés mardi pour une reprise à terme de la compétition, alors que la Ligue française (LFP), bousculée par un nouvel appel à "renoncer" à la saison, a dit lundi "travailler" sur "les meilleures conditions de la reprise".

Pour le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, "il existe des options nous permettant de recommencer coupes et championnats et les mener à terme", peut-être à huis clos, a-t-il affirmé lundi dans un entretien au quotidien italien Corriere della Sera.

D'après Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais et vice-président de l'Association européenne des clubs (ECA), interrogé la semaine dernière par le quotidien Le Progrès, "les décisions prises par l'UEFA sont de jouer du 3 au 29 août" les compétitions européennes.

L'UEFA va poursuivre ses consultations mercredi avec l'association des Ligues européennes et avec l'ECA, pour discuter probablement du format de l'épilogue de la Ligue des champions, suspendue au stade des 8es de finale.

Et jeudi, le comité exécutif de l'instance se réunira par visioconférence (de 08h00 à 10h00 GMT) pour faire le point. Une recommandation sur une fin des compétitions nationales début août pourrait alors être adoptée.

"Mais quelle sera sa portée dans la mesure où l'UEFA n'a pas autorité sur les Ligues ?", s'interroge-t-on de même source.



