Les étagères d'habitude réservées aux chaussures des fidèles sont garnies de pâtes, biscuits et bouteilles d'huile. Fermée aux prières pour cause de coronavirus, une mosquée d'Istanbul s'est transformée en supérette gratuite pour les plus démunis.

