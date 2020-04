Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Ce n'est "pas choquant" que le gouvernement ne suive pas forcément les recommandations de son conseil scientifique, ont estimé dimanche deux membres de cette instance, qui n'était pas favorable à une réouverture des écoles dès mai.

Ce n'est "pas choquant" que le gouvernement ne suive pas forcément les recommandations de son conseil scientifique, ont estimé dimanche deux membres de cette instance, qui n'était pas favorable à une réouverture des écoles dès mai.



"Pour moi ce n'est pas choquant qu'on puisse être sur certains points en porte-à-faux (...) Je comprends tout à fait que le gouvernement ait des arbitrages à faire qui puissent être différents de nos positions qui elles sont strictement limitées au champ sanitaire et c'est très important que les rôles restent séparés", a déclaré sur Europe 1 Arnaud Fontanet, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes de l'Institut Pasteur.

Le conseil scientifique, instance destinée à éclairer le gouvernement dans ses mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, a publié samedi un avis dans lequel il "prend acte" de la décision de rouvrir progressivement les établissements scolaires à partir du 11 mai, tout en indiquant que pour sa part il préconisait d'attendre plutôt septembre.

"Nous, on fait des recommandations d'un point de vue sanitaire, le gouvernement lui fait des arbitrages qui prennent en compte toutes les autres dimensions", a insisté Arnaud Fontanet, rappelant que le confinement, efficace pour limiter la circulation du nouveau coronavirus, avait aussi d'importantes conséquences négatives sociétales, économiques, ainsi que sur la prise en charge des autres maladies.

"On donne des orientations, mais ce serait pas forcément très sain que dans une société ce soit les scientifiques qui gouvernent tout, ça n'a rien de choquant", a abondé auprès de l'AFP le Pr Pierre-Louis Druais, médecin généraliste également membre du conseil scientifique, dont les avis avaient jusqu'ici été globalement suivis par le gouvernement.

"Cette première fois prouve bien, on passe notre temps à le dire depuis le début, qu'on n'est pas là pour prendre les décisions à la place du politique, mais qu'on est là pour apporter les orientations", a-t-il ajouté.

Prenant acte de la "décision politique", annoncée le 13 avril par le chef de l'Etat de rouvrir progressivement les écoles à partir du 11 mai, le conseil scientifique propose dans sa note une liste de mesures strictes pour adapter les règles de distanciation sociale au milieu scolaire.

Il recommande notamment le port du masque obligatoire dans les collèges et les lycées, pour les élèves comme pour le personnel.



Par Jocelyne Zablit et Vivian LIN - © 2020 AFP