Le Grand Prix de France annulé, la Formule 1 prévoit le début de la saison 2020 en Autriche, sur le Red Bull Ring de Spielberg (centre), du 3 au 5 juillet, probablement "sans spectateurs", a annoncé son PDG Chase Carey lundi.

Cet éclaircissement est intervenu quelques minutes après l'annonce de l'annulation de la manche française, qui aurait dû avoir lieu le 28 juin sur le circuit Paul Ricard du Castellet (Var), et de la tenue à huis clos du GP de Grande-Bretagne à Silverstone (Angleterre) le 19 juillet.

"Nous visons un début des courses en Europe en juillet, août et début septembre, la première se déroulant en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet", précise Carey dans un communiqué. "En septembre, octobre et novembre, nous devrions courir en Eurasie, en Asie et aux Amériques et terminer la saison dans le Golfe en décembre avec Bahreïn avant la traditionnelle finale à Abou Dhabi, après avoir effectué entre 15 et 18 Grands Prix." "Nous nous attendons à ce que les premières courses se déroulent sans spectateurs", ajoute-t-il.

Un calendrier remanié sera diffusé "dès que possible". "Nous devons encore régler de nombreuses questions, comme les procédures d'entrée et de fonctionnement pour les écuries et nos autres partenaires dans chaque pays", explique le dirigeant. "Compte tenu de l'évolution de la situation liée à la propagation du (...) Covid-19, le Grand Prix de France prend acte des décisions annoncées par l'Etat rendant impossible le maintien de notre évènement", a déclaré Eric Boullier, directeur général du GP de France, dans un autre communiqué. "Les regards (...) se tournent déjà vers l'été 2021."

Le GP de France "s'engage à faciliter le remboursement de chaque billet ainsi que des services annexes commercialisés sur son site (i.e camping, navette, parking)", selon des modalités "précisées prochainement sur (son) site" internet. "Je suis extrêmement déçu de vous dire que nous ne sommes pas en mesure d'organiser le Grand Prix de Grande-Bretagne devant les fans cette année à Silverstone", a pour sa part écrit le directeur du circuit, Stuart Pringle.

Les dix premières courses de la saison, qui aurait dû débuter à Melbourne le 15 mars, ont été annulées (Australie, Monaco, France) ou reportées sine die (Bahreïn, Vietnam, Chine, Pays-Bas, Espagne, Azerbaïdjan, Canada). La trêve estivale, normalement en vigueur en août, a été avancée aux mois de mars-avril-mai.



