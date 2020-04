Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

La Ligue nationale de rugby et les présidents de clubs de Top 14 et Pro D2 se sont mis d'accord sur la fin de la saison 2019-2020, une décision qui devra être validée lors du prochain comité directeur de la LNR, a expliqué jeudi l'instance dirigeante.

"Après concertation avec les présidents de clubs de Top 14 et Pro D2, le bureau proposera au comité directeur de la LNR de ne pas donner suite au scénario qui prévoyait l'organisation de phases finales fin août pour clôturer la saison 2019-2020, de prononcer la fin de cette saison 2019-2020 et de se concentrer sur l'organisation du lancement des éditions 2020-2021 des deux championnats à compter du mois de septembre 2020", explique la LNR dans un communiqué.

La date du comité directeur de la LNR, qui doit valider officiellement la fin de la saison, n'a pas encore été fixée.

Un peu plus tôt dans la journée, Fédération, Ligue et ministère des Sports s'étaient réunis pour faire le point sur les différentes hypothèses de sortie de crise.

Les 30 présidents des clubs professionnels s'étaient rangés mercredi derrière l'hypothèse de la LNR, qui depuis le bureau de la veille penchait pour un arrêt total des championnats, gelés depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Pas de matches à huis clos en août, pas de phases finales en septembre, pas de scénario du pire en janvier: le Top 14 ferait donc sa rentrée après l'été. La première journée de Top 14 de la saison 2020-2021 est prévue le week-end du 5 septembre.

La Ligue présentera également "dans les prochains jours" au ministère des Sports sa proposition de protocole médical, de réathlétisation et de préparation avant la saison prochaine.

Selon les informations de l'AFP, ce protocole se déroule en cinq étapes, du pré-bilan médical à la reprise de la compétition, et s'étale sur douze à quatorze semaines.



