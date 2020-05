Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

L'Anglais Bill Beaumont a été réélu pour un mandat de quatre ans jusqu'en 2024 à la présidence de World Rugby, et le Français Bernard Laporte devient son vice-président, a annoncé la Fédération internationale samedi dans un communiqué.

Sir Bill Beaumont, 68 ans, a remporté l'élection face à l'Argentin Agustin Pichot, qui a été son vice-président entre 2016 et 2020. L'Anglais a totalisé 28 voix sur un total de 51, contre 23 pour Pichot.

L'élection a débuté le 26 avril et s'est terminée le 30 avril. L'annonce des résultats était prévue le 12 mai, lors de la prochaine réunion du Conseil de l'instance, mais World Rugby a pu avancer son processus, avec l'accord de toutes les parties.

Le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte (56 ans), a fait cause commune avec l'Anglais en postulant à la vice-présidence, dans cette campagne qui s'est tenue dans un contexte de crise sanitaire et économique, conséquences de la pandémie de Covid-19.

La campagne a été notamment marquée par la polémique autour du président de la Fédération fidjienne et soutien de poids de Beaumont, Francis Kean, un temps postulant au comité exécutif, dont la candidature a finalement été retirée face à des accusations d'homophobie.

Sans candidat face à lui en 2016, Beaumont avait été élu à l'unanimité à la tête de la fédération internationale. Il avait succédé au Français Bernard Lapasset, président de l'instance entre 2008 et 2016 et grand artisan du retour du rugby à VII au programme olympique pour les JO-2016 de Rio.



Par Femke COLBORNE - © 2020 AFP