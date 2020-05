La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 245 576 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 17 heures (heure de La Réunion)

Plus de 3 479 220 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1 063 600 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Depuis le comptage réalisé la veille à 15 h, 3893 nouveaux décès et 80 626 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont les États-Unis avec 1510 nouveaux morts, le Brésil (421) et le Royaume-Uni (315).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 67 155 décès pour 1 148 004 cas. Au moins 175 382 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 28 884 morts pour 210 717 cas, le Royaume-Uni avec 28 446 morts (186 599 cas), l’Espagne avec 25 264 morts (217 466 cas), et la France avec 24 895 morts (168 693 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 68 décès pour 100 000 habitants, suivi par l’Espagne (54), l’Italie (48), le Royaume-Uni (42), et la France (38).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 877 cas (2 nouveaux entre samedi et dimanche), dont 4633 décès (0 nouveau), et 77 713 guérisons.

L’Europe totalisait dimanche à 17 h (heure de La Réunion) 143 535 décès pour 1 546 197 cas, les États-Unis et le Canada 70 908 décès (1 207 361 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 13 180 décès (248 359 cas), l’Asie 9089 décès (239 921 cas), le Moyen-Orient 6951 décès (185 142 cas), l’Afrique 1791 décès (44 122 cas), et l’Océanie 122 décès (8125 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

www.ipreunion.com avec l'AFP