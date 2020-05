La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 249 372 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 17h (heure de La Réunion)

Plus de 3 555 790 cas d’infection (dont 424 à La Réunion) ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins 1 088 900 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Depuis le comptage réalisé la veille à 17 (heure de La Réunion), 3511 nouveaux décès et 73 568 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès au cours des dernières 24 heures sont les États-Unis (1130), la France (306) et le Royaume-Uni (288).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 68 285 décès pour 1 171 041 cas. Au moins 180 303 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 29 079 morts pour 211 938 cas, le Royaume-Uni avec 28 734 morts (190 584 cas), l’Espagne avec 25 428 morts (218 011 cas), et la France avec 25 201 morts (169 462 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de mort par rapport à sa population, avec 68 décès pour 100 000 habitants, suivi par l’Espagne (54), l’Italie (48), le Royaume-Uni (42), et la France (39).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 880 cas (3 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4633 décès (0 nouveaux), et 77 766 guérisons.

L’Europe totalisait lundi à 15 h 145 022 décès pour 1 572 174 cas.

Les États-Unis et le Canada 72 186 décès (1 231 656 cas).

L’Amérique latine et les Caraïbes 13 888 décès (261 333 cas).

L’Asie 9272 décès (246 236 cas).

Le Moyen-Orient 7046 décès (189 766 cas).

L’Afrique 1835 décès (46 474 cas).

L’Océanie 123 décès (8153 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

www.ipreunion.com avec l'AFP