Le travail dans le secteur privé s'est effondré en avril en raison des mesures de confinement pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus, avec 20,236 millions d'emplois perdus, selon l'enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP publiée mercredi.

Les chiffres sont catastrophiques. Et ils ne reflètent pourtant pas la totalité du mois puisque l'enquête s'arrête au 12 avril, souligne ADP dans un communiqué.

Les analystes tablaient sur 21,5 millions d'emplois perdus en avril contre 149.000 en mars (révisé en nette hausse). En avril, les pertes d'emplois ont affecté toutes les catégories d'entreprises.

Les petites (moins de 50 salariés) ont ainsi perdu quelque 6 millions d'emplois, les entreprises de taille moyenne 5,26 millions et les grandes entreprises (plus de 500 employés) 8,96 millions.

"Les pertes d'emplois de cette ampleur sont sans précédent", a déclaré Ahu Yildirmaz, co-directeur de l'institut de recherche d'ADP dans un communiqué. "Le nombre total de pertes d'emplois pour le seul mois d'avril a été plus du double du nombre total d'emplois perdus pendant la Grande Récession", a-t-il souligné.

C'est le secteur des services -- avec plus de 16 millions d'emplois supprimés --, qui paie le plus lourd tribut. La moitié des emplois détruits concerne le secteur des loisirs et de l'hôtellerie.

Les entreprises fabriquant des biens ont perdu 4,2 millions d'emplois, dont plus de la moitié dans la construction et près de 1,7 million dans l'industrie manufacturière, selon le rapport.

Les données d'ADP sont considérées comme un baromètre du rapport sur l'emploi qui doit être publié vendredi par le ministère du travail. Secteurs privé et public confondus, les économistes s'attendent à 28 millions d'emplois perdus en avril en raison des fermetures généralisées d'entreprises pour contenir le virus.



AFP