Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 3 heures

Ce soir-là, l'équipe de police secours, prévenue par un appel des voisins vers 21h15, intervient dans une affaire de maltraitance présumée contre un garçon de 14 ans. L'adolescent s'est réfugié dans la cour de l'immeuble: "Elle me tape, menace de me fouetter, me demande de me mettre à quatre pattes".

