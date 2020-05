Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait près de 284.000 morts sur la planète.

- Près de 284.000 morts -

La pandémie a fait au moins 283.978 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 23h (heure de La Réunion). Plus de 4,14 millions de cas ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Parmi ces cas, au moins 1 396 200 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé, avec 79.894 décès. Suivent le Royaume-Uni (32.065), l'Italie (30.739), l'Espagne (26.744) et la France (26.643).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 75 décès pour 100 000 habitants, suivi par l’Espagne (57), l’Italie (51), le Royaume-Uni (47), et la France (41).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 918 cas (17 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4 633 décès (0 nouveau), et 78 144 guérisons.

L’Europe totalisait lundi à 00h (heure de La Réunion) 157 271 décès pour 1 756 578 cas,

les États-Unis et le Canada 84 950 décès (1 409 724 cas),

l’Amérique latine et les Caraïbes 20 909 décès (375 280 cas),

l’Asie 10 749 décès (301 143 cas), le Moyen-Orient 7 656 décès (232 009 cas),

l’Afrique 2 318 décès (65 338 cas),

l’Océanie 125 décès (8 285 cas).

- Nouveaux cas dans le Hubei -

La province du Hubei, berceau de la pandémie, a détecté cinq nouveaux cas de contamination lundi, au lendemain de l'annonce de la première infection en plus d'un mois. Ces chiffres restent modestes et aucun nouveau décès lié au coronavirus n'a été signalé en Chine continentale depuis près d'un mois.

Illustration du retour progressif à la normale dans le pays, le parc Disneyland de Shanghai a rouvert ses portes au public. Il s'agit du premier site Disney dans le monde à accueillir de nouveau des visiteurs depuis le début de la pandémie.

- Débuts de déconfinement -

La France a commencé son déconfinement, en permettant à ses habitants de sortir sans attestation dans un rayon de 100 km autour de leur domicile. La plupart des commerces peuvent rouvrir, en respectant des mesures de distanciation physique, mais pas les bars, restaurants, théâtres et cinémas.

En Espagne, la moitié des habitants peuvent de nouveau s'installer aux terrasses des bars et restaurants. Madrid et Barcelone ne sont pas concernées.

Aux Pays-Bas, les écoles primaires et garderies rouvrent partiellement. En Belgique, la plupart des commerces rouvrent.

L'Ukraine a rouvert ses terrasses de restaurants, musées, salons de beauté, cliniques dentaires, parcs et squares.

Le Royaume-Uni, quant à lui, a prolongé son confinement au moins jusqu'au 1er juin.

- Vers un déconfinement en Russie -

Vladimir Poutine a ordonné la fin, dès mardi, de six semaines chômées obligatoires en Russie, donnant le coup d'envoi d'un déconfinement progressif et régionalisé. Vont ainsi rouvrir dans certaines régions les entreprises des "secteurs de base" notamment le bâtiment, l'industrie, l'agriculture.

Moscou, principal foyer épidémique du pays avec la moitié des quelque 220.000 cas recensés, restera confiné au moins jusqu'au 31 mai. Seuls les chantiers et les industries pourront reprendre mardi.

- Confinement au musée -

Des musées rassemblent témoignages et objets pour décrire cette période de confinement historique. C'est notamment le cas du Museum of London, consacré à la vie de la capitale britannique, qui a lancé un appel pour que les Londoniens lui transmettent des objets symbolisant le confinement, comme leur paire de chaussons préférés.

- Le Real Madrid à l'entraînement -

Après son rival le FC Barcelone, le Real Madrid de Zinedine Zidane a repris l'entrainement lundi, tout comme Séville, Osasuna et Villarreal, en respectant le protocole édicté par les autorités et la Ligue espagnole de football.