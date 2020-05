La pandémie due au coronavirus a fait au moins 286 122 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'Agence France-Presse (AFP) à partir de sources officielles mardi 12 mai à 15 heures heure de La Réunion).

Plus de 4,18 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce chiffre ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1 396 200 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, les Etats-Unis déploraient lundi plus de 80 000 décès. Suivent le Royaume-Uni avec 32 065 morts pour 223 060 cas, l’Italie avec 30 739 morts (219 814 cas) et l’Espagne avec 26 920 (228 030 cas).

