Plus de 400.000 commerces rouverts, des plages également: la vie sociale reprend timidement en France où la barre des 27.000 morts a été franchie, au 3e jour du déconfinement surveillé de près par Emmanuel Macron qui affiche un optimisme prudent.

Entouré de ses principaux ministres, le chef de l'Etat a réuni en visioconférence les préfets de région et les directeurs des Agences régionales de santé, se disant prêt à "corriger constamment le tir" si des mesures "ne fonctionnent pas".

Les données publiées chaque soir incitent à la retenue: le Covid-19 a tué au moins 27.074 personnes depuis le 1er mars, dont 98 dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, selon la Direction générale de la Santé. La pression sur le système hospitalier continue de s'alléger avec moins de 2.500 patients en réanimation pour la première fois depuis le 24 mars. Le nombre de nouvelles admissions dans les établissements (543 depuis la veille) est également en nette baisse (833 il y a une semaine).

"Il est trop tôt pour crier victoire" mais "la voie suivie était la bonne", a estimé le président, en ouvrant dans la matinée un Conseil des ministres consacré à la ratification des dizaines d'ordonnances adoptées en urgence pour faire face à la crise.

Les spécialistes sont partagés: pour Odile Launay, infectiologue de l'hôpital Cochin à Paris, "il faut être prudent car le virus, très contagieux, ne cesse de circuler" et seul le comportement de chacun pourra éviter une deuxième vague.

- "On remet le couvert" -

Une crainte partagée par le chef du service de réanimation du CHU de Lille, le docteur Julien Poissy, qui a prédit sur Europe 1 que "dans trois semaines, on remet le couvert" et déploré que depuis lundi "tout le monde ait repris ses activités habituelles".

Des soignants de l'hôpital de Mulhouse, ville particulièrement touchée par le virus, ont exprimé leur "effroi" face aux images "révoltantes", selon eux, de foules, notamment à Paris.

Le controversé professeur Didier Raoult et quelques autres affirment le contraire. Mais les Français sont pessimistes et selon un sondage Elabe pour BFMTV, 68% d'entre eux s'attendent à un rebond de l'épidémie.

Au lendemain de la réouverture des écoles élémentaires et maternelles, deux établissements ont dû refermer leurs portes au Mans en raison de deux suspicions de Covid-19 parmi le personnel. "La réouverture sera effectuée en fonction des résultats des tests" pratiqués, a précisé le maire Stéphane Le Foll (PS).

L'exécutif envisagera une deuxième étape dans le déconfinement fin mai, "après le week-end de la Pentecôte" le 2 juin, a indiqué la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

Pour la saison estivale, les déplacements avec les pays proches devront "faire l'objet d'une nécessaire coordination européenne" mais la France se tiendra prête à un éventuel reconfinement "si la situation devait se dégrader", a prévenu M. Macron.

En attendant, des promeneurs chanceux ont pu retrouver le plaisir de fouler le sable de la plage de La Baule et de Pornichet: balade, bain, course à pied mais pas question de s'asseoir, de bronzer ni de pique-niquer, selon l'arrêté préfectoral qui veut éviter les attroupements.

D'autres plages de la Méditerranée à la mer du Nord et de l'Atlantique pourraient également rouvrir ce week-end.

- Jardins fermés -

Par ailleurs, le Sanctuaire de Lourdes (Hautes-Pyrénées), fréquenté chaque année par des millions de personnes, rouvrira partiellement ses portes samedi "pour les pèlerins individuels de proximité".

Les Parisiens, contraints de porter des masques dans le métro, où des caméras intelligentes mesurent leur degré de discipline, restent privés de leurs parcs et jardins, malgré un nouvel appel de la maire Anne Hidalgo, au nom de "la santé publique".

Le gouvernement a réitéré son refus, jugeant cette ouverture "inopportune compte tenu de la vivacité de la circulation du virus en région Ile-de-France", selon Sibeth Ndiaye.

De même, les Galeries Lafayette et le Printemps resteront fermés au moins jusqu'au 10 juillet, ainsi que les grands centres commerciaux de Beaugrenelle et des Halles.

Le gouvernement a annoncé une promotion unique de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, le 1er janvier 2021, qui comprendra "une part importante de personnes ayant contribué à la lutte contre le virus à tous les niveaux et dans tous les domaines d'activité".

Avant cela, l'engagement de ces personnes sera célébré le 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale, a indiqué la porte-parole, sans donner de détails.

Les sénateurs de la commission des Lois ont entendu les associations d'élus, qui ont mis en garde contre les conséquences dramatiques de la crise sanitaire sur les finances des collectivités territoriales, au risque de compromettre la relance économique.

Dans les écoles maternelles et élémentaires, où les enfants vont revenir à partir de jeudi à Paris, face aux inquiétudes des enseignants et des familles, les règles d'accueil ont été complètement chamboulées, avec port du masque obligatoire pour les enseignants et respect, autant que possible, des gestes barrière.

