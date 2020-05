Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 57 minutes

Comment organiser la prochaine étape du déconfinement? Faut-il programmer le second tour des municipales fin juin? Le gouvernement reste plus que jamais accaparé par la crise du coronavirus mercredi, à l'occasion du conseil des ministres et d'une réunion entre Edouard Philippe et les chefs de partis.

Comment organiser la prochaine étape du déconfinement? Faut-il programmer le second tour des municipales fin juin? Le gouvernement reste plus que jamais accaparé par la crise du coronavirus mercredi, à l'occasion du conseil des ministres et d'une réunion entre Edouard Philippe et les chefs de partis.