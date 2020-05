Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Trois choses à savoir sur les cyclones et leurs conséquences, au moment où Amphan, le plus puissant depuis le début du siècle dans le golfe du Bengale, a atteint mercredi les côtes de l'est de l'Inde et du Bangladesh.

