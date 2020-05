Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

So British et so... distancié. Les joueurs de croquet, qui reprend tout juste en Grande-Bretagne après l'arrêt forcé par le Covid-19, rêvent d'une seconde jeunesse pour leur sport, "parfait" selon eux pour pratiquer en appliquant la distanciation.

