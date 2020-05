Un groupe de géomètres chinois est parvenu mercredi au sommet du mont Everest, une expédition qui doit leur permettre de déterminer précisément la hauteur de la plus haute montagne du monde.

Sous un ciel bleu et dégagé, l'équipe de huit personnes a installé des instruments de mesure et a sabré le champagne, d'après des vidéos diffusées par les médias chinois. La hauteur exacte de l'Everest, dont le sommet est situé à cheval sur le Népal et la Chine, fait débat malgré plusieurs campagnes de mesure ces dernières décennies.

La dernière pour la Chine remonte à 2005 quand le sommet a été mesuré à 8.844,43 mètres, un chiffre qui ne tient toutefois pas compte de la neige et de la glace qui s'y trouvent, rappelle l'agence Chine nouvelle. Le Népal a lui choisi d'inclure la glace au sommet et considère donc que l'Everest mesure quatre mètres de plus.

Les scientifiques se demandent par ailleurs si l'activité sismique dans la région, en particulier le puissant tremblement de terre de 2015 au Népal, a pu avoir une influence sur la hauteur du "Toit du monde". D'après Chine nouvelle, les relevés seront effectués à partir du système de navigation par satellite Beidou, équivalent chinois du GPS. Tout l'équipement de cartographie est également de conception chinoise et les mesures seront appuyées par le recours à la 3D.

La date de publication des résultats n'est pas connue, mais la Chine et le Népal ont convenu l'année dernière de faire une annonce conjointe. L'expédition est partie le 30 avril et a été retardée à deux reprises par le mauvais temps. Il s'agit de la première ascension de l'ère du Covid-19, la Chine et le Népal ayant suspendu les expéditions en mars au début de la saison de printemps par peur de l'épidémie.



AFP