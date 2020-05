Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Nicolas Bedos a annoncé sur les réseaux sociaux, et confirmé à l'AFP, le décès de son père Guy Bedos. Le célèbre humoriste était âgé de 85 ans. "Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie. Vu que vous êtes tous au paradis" a posté son fils sur son compte Twitter.

Nicolas Bedos a annoncé sur les réseaux sociaux, et confirmé à l'AFP, le décès de son père Guy Bedos. Le célèbre humoriste était âgé de 85 ans. "Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie. Vu que vous êtes tous au paradis" a posté son fils sur son compte Twitter.