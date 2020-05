Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions liées à la pandémie de Covid-19.

- Trump rompt avec l'OMS -

Le président américain Donald Trump a annoncé mettre fin à la relation entre son pays et l'Organisation mondiale de la Santé, qu'il accuse depuis le début de la pandémie de se montrer trop indulgente avec Pékin. "Nous allons (...) rediriger ces fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent", a-t-il dit.

- Record de morts en Russie -

La Russie a enregistré un nouveau record quotidien de décès (232), portant le total à 4.374 morts, malgré des données épidémiologiques stables dans l'ensemble. Principal foyer épidémique russe, Moscou a révisé ses données d'avril pour répondre à des soupçons de manipulation statistique, portant à 1.561 le nombre de morts dans la capitale.

- New York: prochain déconfinement partiel -

Le gouverneur de l'Etat de New York a annoncé prévoir une levée partielle du confinement pour la ville de New York la semaine du 8 juin, à condition que les indicateurs de santé publique soient satisfaisants.

- Chloroquine : nouveau rebondissement -

Des dizaines de scientifiques ont publié une lettre ouverte exprimant leurs "inquiétudes" sur les méthodes de la vaste étude parue le 22 mai dans le Lancet, ayant conduit à la suspension d'essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. L'étude conclut que la controversée hydroxychloroquine ne semble pas être bénéfique aux malades du Covid-19 et pourrait même être néfaste.

- Plus de 362.000 morts -

La pandémie a fait au moins 362.028 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19h00 GMT. Plus de 5.862.890 cas ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 102.798 décès (+1.225 en 24h) pour 1.745.606 cas. Suivent le Royaume-Uni avec 38.161 morts, l'Italie (33.229), la France (28.714) et, depuis vendredi soir, le Brésil (27.878) qui a dépassé l'Espagne (27.121). Le géant sud-américain a connu une nouvelle journée à plus d'un millier de morts (1.124 en 24 heures) et un nombre record de contaminations, avec 26.928 en une journée.

- Impact économique -

L'économie canadienne s'est contractée de 8,2% en rythme annuel au premier trimestre, chute la plus prononcée depuis début 2009.

Au Royaume-Uni, les entreprises devront contribuer au financement du chômage partiel à partir d'août et prendre en charge jusqu'à 20% des salaires d'ici octobre.

Le constructeur automobile français Renault a annoncé la suppression d'environ 15.000 emplois dans le monde, dont 4.600 en France, dans le cadre d'un plan d'économies de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans. Le sauvetage à 9 milliards d'euros de Lufthansa a passé vendredi une nouvelle étape cruciale avec un accord entre le gouvernement allemand et la Commission européenne sur les principales conditions de cette opération qui doit éviter la faillite du groupe.

- Espagne: un revenu minimum -

Le gouvernement espagnol a approuvé la création d'un revenu minimum vital pour lutter contre une pauvreté encore aggravée par la crise du coronavirus qui a fait exploser la demande d'aide alimentaire.

- Ouverture des frontières -

La Grèce va ouvrir ses aéroports d'Athènes et de Thessalonique (nord) aux touristes en provenance de 29 pays à partir du 15 juin. Le Danemark a annoncé l'ouverture à cette date de ses frontières aux ressortissants allemands, norvégiens et islandais, repoussant à la fin de l'été l'entrée des ressortissants des autres pays de l'UE, dont la Suède voisine, et du Royaume-Uni.

- Décès d'un nourrisson en Suisse -

Un nourrisson est décédé du Covid-19 en Suisse, après avoir été contaminé à l'étranger, a annoncé le ministère de la Santé.

- Prières turques -

Plusieurs milliers de croyants ont pris part vendredi à des prières collectives organisées dans des mosquées en Turquie, après plus de deux mois d'interdiction dans le cadre des mesures visant à endiguer la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus.

- Canada sans immigration -

Le Canada espérait accueillir un nombre record d'immigrants en 2020 (370.000) mais il risque finalement d'en recevoir 170.000 de moins que prévu en raison de la pandémie de coronavirus, selon une étude publiée vendredi.

