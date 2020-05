Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

L'Olympique lyonnais a annoncé vendredi soir avoir saisi "officiellement" la Ligue de football professionnel afin qu'elle réétudie sa position d'arrêter définitivement la saison 2019-2020 prise le 30 avril "de façon précipitée et hâtive comme l'OL ne cesse de le souligner depuis".

"Cette demande tient compte, en premier lieu de l'évolution fort heureusement très positive de la situation sanitaire en France depuis ce 30 avril, des dispositions gouvernementales annoncées jeudi par le Premier ministre, Edouard Philippe, et des informations communiquées vendredi par la LFP", note dans un communiqué le club rhodanien.

"La reprise des entraînements possible à partir du 2 juin alors que des rencontres amicales pourront avoir lieu à partir du 22 juin, peut-être même progressivement avec du public si la situation continuait à s'améliorer", sont autant d'arguments retenus par l'Olympique lyonnais dans les annonces du Premier ministre et confirmées par un communiqué de la Ligue, vendredi soir.

"En conséquence, puisque les équipes pourront reprendre l'entraînement à partir du 2 juin et que des matches amicaux pourront se jouer en juillet, les conditions semblent réunies pour que les clubs professionnels disputent non seulement des matches amicaux mais bien des rencontres officielles", fait remarquer encore l'OL qui demande ainsi à la LFP de revoir sa décision "dont elle seule à la paternité comme l'a souligné Edouard Philippe".

Le club rhodanien demande ainsi à la LFP "d'étudier les conditions d'une reprise de la Ligue 1 pour que son verdict soit dicté par le seul mérite sportif conformément aux préconisations de l'Uefa".

L'Olympique lyonnais propose ainsi une nouvelle fois la possibilité de terminer le championnat 2019-2020 sous la forme de play-offs et que la reprise de la saison pourrait éventuellement décaler le début du prochain exercice au mois de septembre comme en Espagne avec son diffuseur, le groupe Mediapro, désormais celui aussi de la Ligue 1 qui pourrait être intéressé comme d'autre diffuseurs par ce format de reprise.

L'OL rappelle que cette perspective "permettrait de générer des recettes venant compenser partielllement les centaines de millions perdus par l'initiative hâtive de la LFP de mettre fin à la saison".

Au moment de l'arrêt du championnat, Lyon était classé 7e et non qualifié pour une coupe d'Europe pour la première fois depuis 1997. Lyon peut toutefois être européen en gagnant la finale de la Coupe de la Ligue contre Paris SG.



