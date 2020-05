Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Dans un temple près de Bangkok, un moine bouddhiste enduit la base d'une figurine d'une concoction d'argile et de cendres funéraires, tout en prononçant des chants incantatoires afin d'attirer les bons esprits... et protéger du coronavirus. Les poupées "Fils dorés" sont un objet vénéré du bouddhisme thaïlandais, dans un mélange d'animisme et de superstition, celui qui la possède étant protégé des mauvaises fortunes.

