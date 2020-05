Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Le parvis de Notre-Dame de Paris, fermé au public depuis l'incendie de la cathédrale il y a plus d'un an, a rouvert ce dimanche, un "très beau symbole" selon le ministre de la Culture Franck Riester, et "une forme presque de renaissance" selon la maire Anne Hidalgo.

