Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 20 minutes

George Floyd est mort "par homicide" après avoir fait un "arrêt cardiaque et pulmonaire" à cause de la "pression" exercée sur son cou par les policiers, a finalement estimé ce lundi 1er juin le médecin légiste officiel en charge de son autopsie. L'autopsie menée par des médecins mandatés par la famille avait aussi conclu que la pression exercée sur son cou par un policier lui a été fatale. Le drame a indigné toute l'Amérique. De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Seattle, des dizaines voire des centaines de milliers d'Américains manifestent depuis une semaine contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales. Fait sans précédent, dans tout le pays de nombreux policiers rejoignent les rangs des manifestants réclamant la fin des discriminations raciales aux Etats-Unis. Image choc, ces policiers mettent un genou à terre en signe de solidarité avec les manifestants

