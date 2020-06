Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 56 minutes

La fédération italienne de football (FIGC) a validé lundi le principe de l'organisation de play-offs en cas de nouvelle interruption du championnat, ainsi que l'utilisation d'un algorithme pour établir le classement en cas d'arrêt définitif.

La fédération italienne de football (FIGC) a validé lundi le principe de l'organisation de play-offs en cas de nouvelle interruption du championnat, ainsi que l'utilisation d'un algorithme pour établir le classement en cas d'arrêt définitif.



"C'est le football qui a gagné. Nous avons toujours affirmé la nécessité de ne pas rester en dehors du football européen. Nous avons fait preuve de cohérence et d'unité. En cas d'arrêt, nous avons prévu un nouveau format avec des play-off et des play-out", a expliqué le président de la FIGC Gabriele Gravina à l'issue d'un Conseil fédéral organisé à Rome.

"Nous repartons le 20 juin avec l'idée de finir les championnats. Jusqu'au 10-15 juillet, nous gardons la possibilité de faire ces play-off et play-out en cas de nouvel arrêt momentané des compétitions", a-t-il ajouté.

Le nombre d'équipes concernées n'est pas encore connu, a déclaré M. Gravina, précisant que le format serait décidé "en coopération avec la Ligue avant la reprise du championnat".

"Ca sera un travail inutile parce que je souhaite que le championnat se finisse de façon régulière", a-t-il ajouté.

Interrompu le 9 mars par l'avancée de l'épidémie de coronavirus, le championnat d'Italie doit reprendre le week-end du 20 juin avec quatre matches en retard de la 25e journée. Il restera ensuite 12 journées complètes à disputer.

Si le championnat devait être une nouvelle fois interrompu pour des raisons liées au coronavirus, la fédération italienne a donc décidé d'essayer de le conclure "selon un format différent", celui "de brefs play-off et play-out.

- saison féminine terminée -

Enfin, en cas d'arrêt définitif de la saison avant son terme, la fédération aurait recours à un algorithme pour établir le classement.

Cet algorithme prend en compte le nombre de points obtenus à l'interruption du championnat et y intègre des "critères de correction".

Les deux éléments à ajouter sont le produit de la moyenne des points obtenus à domicile multipliée par le nombre de matches restant à jouer à domicile et celui de la moyenne de points pris à l'extérieur multipliée par le nombre de rencontres encore à disputer à l'extérieur.

Cet algorithme serait utilisé pour attribuer le classement, les places européennes et définir les équipes reléguées en Serie B. Il ne pourra en revanche pas servir pour désigner le club champion.

Le scudetto ne sera donc attribué que si la saison va à son terme ou si une équipe ne peut plus être mathématiquement rattrapée au moment de l'interruption du championnat.

En fin de semaine dernière, la Ligue avait fait part de son opposition à ce projet d'algorithme et voulait bloquer les descentes en Serie B en cas d'arrêt de la saison. Le Conseil fédéral a donc donné tort à la Serie A.

Le Conseil fédéral a par ailleurs acté la fin du championnat de première division féminine. La Juventus était en tête du classement au moment de l'arrêt de la saison, mais le titre ne devrait pas être attribué.



Par Juliette COLLEN - © 2020 AFP