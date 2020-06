Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 12 minutes

Des milliers de personnes ont manifesté samedi pour dénoncer le racisme et les violences policières à Paris et dans plusieurs villes françaises, tout comme en Suisse, en Australie et à Londres, où le rassemblement s'est déroulé dans une atmosphère tendue face à des militants d'extrême droite.

Des milliers de personnes ont manifesté samedi pour dénoncer le racisme et les violences policières à Paris et dans plusieurs villes françaises, tout comme en Suisse, en Australie et à Londres, où le rassemblement s'est déroulé dans une atmosphère tendue face à des militants d'extrême droite.