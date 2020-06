Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Aggravation en Iran -

L'Iran a annoncé dimanche plus de 100 morts du Covid-19 en 24 heures, ce qui n'était plus arrivé depuis deux mois. Les autorités sanitaires ont recensé 107 nouveaux décès, ce qui porte le bilan de l'épidémie à 8.837 morts en Iran, de loin le pays du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie.

- Rebond en Chine -

Selon les autorités chinoises, 57 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus ont été recensés en 24 heures, dont 36 à Pékin, le plus haut chiffre quotidien depuis avril.

Les autorités sanitaires de Pékin ont précisé que ces 36 cas ont tous un lien avec le marché au gros de Xinjadi, dans le sud de la capitale, qui vend notamment de la viande, du poisson et des légumes. Cette découverte a entraîné le confinement d'urgence de 11 zones résidentielles des environs.

- Plus de 430.000 morts -

La pandémie a fait plus de 430.289 morts, et infecté près de 7,8 millions de personnes dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 115.436 décès. Suivent le Brésil avec 42.720 morts, le Royaume-Uni (41.662), l'Italie (34.301) et la France (29.398).

- Démission au Chili -

Le ministre chilien de la Santé, Jaime Mañalich, a démissionné samedi après une semaine de polémique sur la hausse du nombre des cas de nouveau coronavirus et la méthodologie de comptage.

Alors que le Chili totalisait samedi 3.101 décès depuis début mars, les chiffres transmis à l'OMS faisaient état, eux, de plus de 5.000 morts liés au Covid-19.

- Rugby célébré en Nouvelle-Zélande -

Le rugby post-coronavirus bat des records d'affluence en Nouvelle-Zélande où plus de 43.000 spectateurs ont assisté sans restriction dimanche à la victoire des Blues d'Auckland face aux Hurricanes de Wellington (30-20), au mythique Eden Park d'Auckland.

Samedi déjà, le grand retour dans un stade du rugby professionnel avait attiré quelque 20.000 spectateurs enflammés à Dunedin, à l'extrême sud du pays.

- Tennis à la fête -

Le tennis a lui aussi fait un retour gagnant à Belgrade lors du tournoi caritatif organisé par le serbe Novak Djokovic, première étape de l'"Adria tour", une mini-série d'épreuves mise sur pieds par le N.1 mondial.

Les spectateurs enthousiastes - 2.000 billets vendus et autant distribués à des sponsors - ont notamment pu voir Dominic Thiem (N.3) s'entraîner avec Alexander Zverev (N.7), applaudir à des rencontres d'exhibition, mais aussi assister à la défaite surprise de Djokovic face à son compatriote Krajinovic (N.32).

