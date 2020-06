Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

La cheffe de la police d'Atlanta a démissionné après qu'un policier a mortellement blessé un suspect lors d'une tentative d'arrestation, a annoncé samedi la maire de cette ville du sud des Etats-Unis.

La maire, Keisha Lance Bottoms, dont le nom a été avancé comme une possible colistière du démocrate Joe Biden pour l'élection présidentielle de novembre, a déclaré en annonçant cette démission qu'Erika Shields avait dirigé la police d'Atlanta depuis plus de 20 ans.

"En raison de son désir qu'Atlanta soit un modèle de ce qu'une réforme significative devrait être dans tout le pays, Erika Shields a présenté sa démission immédiate de chef de la police", a dit la maire dans des déclarations télévisées.

Les faits se sont produits vendredi soir à Atlanta, capitale de l'Etat de Géorgie.

Ils surviennent alors que de nombreuses manifestations contre les violences policières ont lieu depuis des semaines aux Etats-Unis et dans d'autres pays, à la suite de la mort de George Floyd, un Afro-Américain mort asphyxié par un policier à Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis.

Un homme noir identifié comme Rayshard Brooks, 27 ans, s'était endormi dans sa voiture sur l'allée du drive-in d'un restaurant fast food, et des employés de l'établissement ont appelé la police parce qu'il bloquait les clients, selon un rapport officiel.

L'homme était alcoolisé et a résisté lorsque la police a voulu l'arrêter, indique le rapport du Georgia Bureau of Investigation.

Les images de surveillance vidéo montrent "qu'au cours d'une lutte physique avec les agents, Brooks s'est emparé du Taser de l'un des agents et a pris la fuite", selon le rapport.

"Les agents ont poursuivi Brooks à pied et pendant la poursuite Brooks s'est retourné et a pointé le Taser vers l'agent. L'agent a utilisé son arme, touchant Brooks", indique le document.

Brooks a été transporté vers un hôpital et a été opéré mais il est décédé peu après, déclare le rapport, qui ajoute qu'un agent a été blessé.

La maire, qui a pris la parole après que des manifestants sont descendus dans la rue à Atlanta pour protester contre la mort de Rayshard Brooks, a indiqué que l'agent qui avait procédé au tir mortel avait été destitué.



