Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Situation extrêmement grave à Pékin -

La situation épidémique à Pékin est "extrêmement grave", a averti mardi la mairie, avec 106 cas de Covid-19 recensés depuis la semaine dernière dans la capitale chinoise après l'émergence d'un nouveau foyer. La ville a entrepris le dépistage de dizaines de milliers d'habitants. Ce regain survient alors que le pays, où a été repéré le nouveau coronavirus fin 2019, avait pratiquement éradiqué l'épidémie.

- La Hongrie lève l'état d'urgence -

Le parlement hongrois a approuvé la fin de l'état d'urgence controversé instauré pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et qui a permis au Premier ministre Viktor Orban de gouverner par décrets durant plus de deux mois, déclenchant de vives critiques internationales.

- Plus de 436.000 morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 436.813 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché avec 116.127 décès.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 43.959 morts, le Royaume-Uni avec 41.736 morts, l'Italie avec 34.371 morts, et la France avec 29.436 morts.

- La crainte des maladies de la mousson en Inde -

Déjà à court de lits d'hôpitaux et de personnel soignant en raison de la virulence de l'épidémie de coronavirus, l'Inde redoute une aggravation de la crise sanitaire avec la mousson annuelle et son cortège de maladies.

Plus d'un demi-million de personnes sont contaminées chaque année en Inde par des maladies favorisées par les pluies, comme la dengue et la paludisme, lors de la grande mousson qui s'abat sur le pays d'Asie du Sud de juin à septembre. Des infections qui présentent des symptômes presque identiques à ceux du Covid-19: fièvre, difficultés à respirer, perte d'appétit...

- Les égouts, indicateurs de l'épidémie en Israël -

Pour lutter contre l'épidémie, la ville israélienne d'Ashkelon a testé une technologie visant à analyser les eaux usées, grâce à un réseau de capteurs et de régulateurs dans les aqueducs de cette ville de 130.000 habitants plantée entre la métropole Tel-Aviv et la bande de Gaza.



AFP