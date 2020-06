Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Révolutionnaire: suspendue en raison du coronavirus et totalement chamboulée, la Ligue des champions devrait se conclure en août par un tournoi final inédit à huit équipes, dont l'UEFA va annoncer mercredi les contours à l'issue de son Comité exécutif.



Aux oubliettes les sacro-saints matches aller-retour et l'avantage du but à l'extérieur: l'édition 2019-2020 de la C1 sera certes privée de ces "remontadas" qui ont écrit sa légende récente mais elle devrait offrir un spectacle condensé et haut en couleur à un public sevré de football pendant des mois.

Réuni entre 12h00 et 15h00, le Comité exécutif de l'UEFA laissera ensuite son président Aleksander Ceferin s'exprimer devant la presse en téléconférence (vers 15h30).

Le dirigeant devrait révéler les détails d'un tournoi final qui, selon des sources proches du dossier, doit se disputer à Lisbonne, avec une finale programmée le 23 août au stade de la Luz, antre du Benfica, et non plus à Istanbul comme initialement prévu. La cité turque aurait dû accueillir cette rencontre le 30 mai dernier.

Le tournoi à huit équipes devrait débuter autour du 12 août avec les quarts de finale. Les rencontres doivent être réparties entre le stade Alvalade, où évolue le Sporting, et le stade de la Luz, selon une source proche.

Les demi-finales seraient programmées les 18 et 19 août et la finale le 23.

- La présence de public pas écartée -

Quatre équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale: le Paris-SG, le RB Leipzig, l'Atalanta Bergame et l'Atlético Madrid.

Il reste à programmer les quatre 8es de finale encore à disputer, notamment le match retour entre la Juventus et Lyon, les Français s'étant imposés 1 à 0 l'aller. La rencontre se déroulera à Turin, début août, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Dans les trois autres duels, le Bayern Munich a dominé Chelsea à l'aller (3-0), Manchester City a pris le dessus sur le Real Madrid (2-1) et Barcelone et Naples sont à égalité (1-1).

Selon une source proche, l'UEFA n'écarte pas totalement l'idée d'accueillir des spectateurs pour cette phase finale, même si la décision dépendra de l'évolution de la situation sanitaire.

Si la candidature du Portugal a vite été retenue par l'UEFA, c'est en raison des bonnes relations de la Fédération avec l'instance et parce que le pays a été peu touché par le Covid-19 et a été l'un des premiers à relancer son championnat, expliquent des sources proches du dossier.

Le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, se montrait optimiste dès le début juin, anticipant "une bonne nouvelle" pour le football et pour le Portugal.

- La Ligue Europa en Allemagne ? -

Le format doit être identique pour la Ligue Europa qui devrait se conclure par un tournoi final à huit équipes probablement en Allemagne. La finale devait à l'origine se disputer le 27 mai en Pologne, à Gdansk.

Seuls six des huis matches aller des 8es de finale ont pu se disputer, dont certains à huis clos, avant la suspension de la compétition le 14 mars. Trois clubs allemands restent en course, ainsi que deux espagnols, deux italiens et deux anglais.

L'exécutif de l'UEFA doit également annoncer mercredi le format final de la Ligue des champions féminine et la reprogrammation des rencontres de la Ligue des nations.

Mais surtout, il doit révéler la liste définitive des villes hôtes du prochain Euro, reporté d'un an à l'été 2021.

Le Championnat d'Europe des nations est désormais programmé du 11 juin au 11 juillet 2021, avec un coup d'envoi à Rome, en Italie, l'un des pays les plus durement touchés par le Covid-19.

Mais cette nouvelle programmation semble poser quelques problèmes à certaines villes hôtes.

Prévue à l'origine le 27 mai, la réunion du "comex" de l'UEFA a en effet été reportée au 17 juin en raison de questions "encore ouvertes" concernant "un petit nombre" de villes-hôtes de l'Euro de foot. Elles doivent en principe être au nombre de douze, réparties dans douze pays.

La réunion qui devait se tenir sur une seule journée se prolongera jeudi (9h00-11h00), en raison d'un agenda "très chargé" avec des décisions attendues notamment sur le fair-play financier.



