L'Olympique lyonnais, vainqueur en 8e de finale aller de Ligue des champions en février (1-0), disputera à Turin début août le match retour face à la Juventus, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.

"Oui c'est sûr, ce sera officiel après la réunion du Comité exécutif de l'UEFA" qui se déroule mercredi, a déclaré à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information publiée sur le site internet du journal L'Equipe.

L'OL avait battu la Juventus (1-0) au match aller, le 26 février, avant que la Ligue des champions ne soit interrompue en raison de la pandémie de coronavirus.

Quatre équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale: le Paris-SG, le RB Leipzig, l'Atalanta Bergame et l'Atlético Madrid.

En plus de Juventus-Lyon, trois autres duels des 8e de finale retour sont encore à disputer, a priori sur le terrain du premier cité: le Bayern Munich a dominé Chelsea à l'aller (3-0), Manchester City a pris le dessus sur le Real Madrid (2-1) et Barcelone et Naples sont à égalité (1-1).

Réuni mercredi et jeudi en visioconférence, le Comité exécutif de l'UEFA devrait valider l'achèvement de la Ligue des champions par le biais d'un tournoi final inédit à huit équipes, probablement organisé à Lisbonne, en août.



