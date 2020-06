Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

L'AS Saint-Étienne (Ligue 1 de football) a annoncé jeudi avoir dépisté cinq cas positifs au Covid-19 dont trois parmi l'effectif professionnel.

L'AS Saint-Étienne (Ligue 1 de football) a annoncé jeudi avoir dépisté cinq cas positifs au Covid-19 dont trois parmi l'effectif professionnel.



"Les tests de dépistage sérologiques et PCR menés avant la reprise des activités du groupe professionnel, mercredi, font apparaître cinq cas positifs au Covid-19 dont trois parmi l'effectif professionnel", explique un communiqué de l'ASSE.

Trente-trois joueurs et 21 membres de l'encadrement ont été testés lors de leur arrivée au Centre sportif Robert-Herbin, mercredi. Jeudi, 38 tests supplémentaires ont été effectués auprès des salariés des services administratifs dont les missions sont en lien avec le secteur sportif", précise le club stéphanois.

Selon l'ASSE, cette campagne de dépistage "démontre que les personnes testées positives avaient contracté le virus pendant la période de confinement alors qu'elles n'étaient pas en contact les unes avec les autres".

Les personnes concernées sont désormais confinées à leur domicile et font l'objet d'un accompagnement par le corps médical du club en relation avec le CHU de Saint-Étienne. Elles subiront des examens complémentaires sous 24 heures.

L'AS Saint-Étienne reprendra effectivement l'entraînement sur le terrain mais les joueurs et l'encadrement technique avaient rendez-vous mercredi pour se soumettre à une batterie de tests physiques, médicaux et de dépistage du Covid-19.

Quarante-et-un joueurs sont actuellement sous contrat professionnel à l'ASSE.

La saison de Ligue 1 a été définitivement arrêtée à cause de la pandémie. Saint-Étienne doit disputer la finale de la Coupe de France contre le Paris SG fin juillet ou début août.

En Angleterre, dont le championnat a repris mercredi, un seul cas positif a été détecté lors de la dernière série de tests sur les joueurs et membre d'encadrement des clubs de la Premier League, sur 1.213 personnes testées.



Par Raphaëlle PICARD - © 2020 AFP