Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 55 minutes

Neymar et le Barça, éloignés par les prud'hommes? La justice espagnole a débouté vendredi l'attaquant du PSG qui réclamait 43,6 millions d'euros de prime non perçue et l'a condamné à rembourser 6,79 millions d'euros à son ex-club, compliquant l'hypothèse d'un retour du Brésilien à Barcelone.

