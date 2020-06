Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Ils reviennent fort! Grâce à un superbe geste de Marcos Llorente qui a mené à la victoire de l'Atlético Madrid mardi à Levante 1-0 pour la 31e journée de Liga, les Colchoneros ont confirmé qu'ils sont plus que jamais de retour dans le gratin du football espagnol.

Mercredi, Marcos Llorente (25 ans) a chaussé les crampons de Dennis Bergkamp le temps d'une action: le milieu de terrain espagnol a distillé une merveille de contrôle orienté à l'entrée de la surface qui rappelle le fameux but de l'ex-international néerlandais d'Arsenal contre Newcastle en 2002. Geste qui, mardi, a mené au but contre son camp de Bruno Gonzalez (15e) et a scellé la résurrection des Madrilènes.

Avec ce grain de folie offensif, Llorente (27 matches, 4 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison) a symbolisé le renouveau des hommes de Diego Simeone, qui cumulent, avec ce succès, un nul (1-1 à Bilbao) et trois victoires (5-0 à Osasuna et 1-0 contre Valladolid) depuis la reprise de la Liga.

Les "rojiblancos" étaient relégués au-delà des places européennes après leur défaite en finale de Supercoupe d'Espagne aux tirs au but contre le Real Madrid en janvier (0-0, 4-1), mais sont redevenus qualifiables pour la Ligue des champions avec leur troisième place en Liga, qu'ils récupèrent au détriment de Séville.

Une victoire sur la côte valencienne qui a son mérite: même les géants FC Barcelone, en novembre (3-1), et Real Madrid, en février (1-0) s'y sont tour à tour cassé les dents cette saison.

Les Madrilènes auraient pu l'emporter plus largement mais ont manqué de réalisme devant les buts, avec 13 frappes dont 7 cadrées mais un Aitor Fernandez solide dans ses cages avec 8 arrêts.

Ils parviennent aussi à distancer la surprise Getafe dans la course à la Ligue des champions, club qui n'a pas réussi à l'emporter dans le même temps à Valladolid mardi soir (1-1).

Avec ce succès, l'Atlético (55 pts) retrouve certes le podium mais reste à dix points du FC Barcelone (2e), qui reçoit l'Athletic Bilbao plus tard dans la soirée ce mardi (20h00 GMT) pour tenter de reprendre provisoirement la première place de Liga au Real Madrid, qui la lui a subtilisée dimanche soir après sa victoire chez la Real Sociedad (2-1).



