Les marathons de New York et Berlin ont été officiellement annulés mercredi pour cause de pandémie de coronavirus, un nouveau signe que le retour des événements sportifs de masse n'est pas encore d'actualité.

Courses tardives dans le calendrier des marathons, New York et Berlin sont aussi les deux plus suivies, la première pour sa ferveur populaire et la seconde pour ses performances qui donnent le +la+ de la discipline.

C'est la deuxième fois seulement que le marathon de New York, initialement prévu le 1er novembre, est annulé, après la parenthèse de 2012 consécutive au passage de l'ouragan Sandy.

L'édition 2020 aurait dû revêtir un caractère exceptionnel, car il s'agissait du 50e marathon de New York, créé en 1970, quatre ans avant celui de Berlin, qui n'avait lui jamais été annulé en 46 ans d'existence.

Prévue le 27 septembre, l'épreuve allemande était en sursis car soumise à l'interdiction de tout rassemblement de plus de 5.000 personnes dans la capitale, qui court jusqu'au 24 octobre.

"Aussi dur que nous ayons travaillé, il n'est actuellement pas possible d'organiser le marathon", ont indiqué les organisateurs berlinois sur le site officiel.

Depuis 2003, tous les records du monde ont été réalisés sur le parcours allemand, plat et particulièrement favorable. L'actuel record du monde appartient au Kenyan Eliud Kipchoge, en 2 heures, 1 minute et 39 secondes, et date de septembre 2018.

"Annuler le marathon de cette année constitue une déception immense pour tous ceux qui y sont associés", a commenté le PDG des New York Road Runners, Michael Capiraso, cité dans un communiqué, "mais c'était clairement la marche à suivre du point de vue de la sécurité sanitaire."

Au niveau mondial, New York a été de très loin la ville la plus touchée par le Covid-19, qui a provoqué plus de 22.000 décès.

Les organisateurs new-yorkais offriront la possibilité aux personnes inscrites de se faire rembourser leurs frais d'inscription ou de reporter leur participation à 2021, 2022 ou 2023.

- Paris et Chicago dans l'attente -

"J'applaudis la décision des New York Road Runners de faire une priorité de la santé et de la sécurité des spectateurs et des coureurs", a déclaré le maire de New York, Bill de Blasio, cité dans le communiqué.

Même s'il est loin d'être le plus compétitif sur le plan des temps réalisés, du fait d'un parcours difficile, le marathon de New York est la course de fond annuelle la plus populaire au monde.

Lors de l'édition 2019, il a battu le record du nombre de participants ayant franchi la ligne d'arrivée d'un marathon, avec 53.640 coureurs.

Contacté par l'AFP, le vice-président des NYRR chargé des médias, Chris Weiller, a indiqué qu'avant l'annulation, l'organisation tablait sur "plus de 53.000" coureurs à l'arrivée cette année, dont 25.000 environ venus de l'étranger.

Interrogé sur le coût de cette annulation, il a précisé que le comité d'organisation bénéficierait d'une indemnisation dans le cadre d'un contrat d'assurance.

Le 50e marathon de New York est désormais prévu le 7 novembre 2021.

Boston et Tokyo déjà annulés, plusieurs marathons parmi les plus importants n'ont pas encore jeté l'éponge.

Du côté du marathon de Paris, déjà repoussé d'avril à octobre, les organisateurs "travaillent toujours pour que le marathon se tienne à la date prévue (18 octobre)", ont-ils indiqué à l'AFP.

"Si on a reporté le marathon à l'automne, c'est justement pour se laisser du temps et voir comment la situation va évoluer", a expliqué une parte-parole d'ASO (Amaury Sports Organisation), organisateur de l'épreuve.

"Nous ne sommes pas encore en mesure de dire si le marathon de Chicago va se tenir ou non", a indiqué à l'AFP Alex Sawyer, responsable de la communication de l'événement, prévu le 11 octobre.

"Nous travaillons étroitement avec les autorités de la ville (de Chicago) et communiquerons notre décision à nos coureurs dès que possible", a-t-elle ajouté.

Autre course majeure du calendrier, le marathon de Londres prévoit, pour l'instant, d'organiser l'événement le 4 octobre, au lieu du 26 avril comme envisagé initialement.



