Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Tottenham s'accroche à son rêve de Ligue des champions grâce à sa victoire (2-0) contre West Ham, alors que Leicester a été tenu en échec (0-0) par le mal classé Brighton, mardi pour la 31 journée de Premier League.

. Tottenham y croit encore

Les Spurs de José Mourinho sont revenus à 6 points de la 4e place de Chelsea et du ticket de C1 qui y est rattaché avec un succès un peu laborieux mais tout de même totalement mérité.

La "célébration" du deuxième but par Harry Kane, qui est resté à plat ventre à chercher son souffle, après un sprint de 50 mètres pour battre Lukasz Fabianski (2-0, 82), montre mieux que tout commentaire à quel point le niveau physique de la Premier League est limité depuis sa reprise.

Avec seulement trois semaine de véritable entraînement après trois mois d'arrêt, les organismes et les automatismes sont encore grippés.

Comme pour l'immense majorité des 14 matches disputés depuis le 17 juin, le rythme de ce derby londonien a été peu élevé, même si la forte chaleur sur Londres pour la saison peut en partie expliquer cet état de fait.

Face à des Hammers (17e) qui ne doivent qu'à une différence de buts très légèrement en leur faveur de devancer Bournemouth et de ne pas figurer dans la zone rouge, il a fallu attendre un but contre son camp du milieu Tomas Soucek, qui a dévié un corner dans ses propres filets, pour avoir une vraie raison de vibrer (1-0, 64).

Avant cela, une frappe de 25 mètres de Lucas Moura bien déviée au-dessus de sa barre par Fabianski (23) et un but de Son-Heung-min annulé par la VAR pour hors-jeu juste avant la pause avaient été les seules raisons de s'enthousiasmer un peu.

Villa est passé à deux doigts de l'égalisation quand Jarrod Bowen a trouvé le poteau sur un ballon qui traînait dans la surface (78).

Mais avec sa 137e réalisation en 200 matches de championnat avec les Spurs, Kane, qui revient d'une longue blessure, a assuré le principal.

. Leicester au ralenti

Tenu en échec chez lui (0-0) par le 15e, Brighton, après n'avoir pu faire mieux qu'un nul (1-1) chez un autre mal classé, Watford (16e), samedi, Leicester semble très à la peine depuis la reprise.

Certes, ce petit point met les hommes de Brendan Rodgers, 3e avec 55 points, hors de portée de Chelsea, 4e avec 51 unités et qui recevra Manchester City jeudi.

Mais malgré 67% de possession, Leicester n'a jamais réussi à mettre du rythme dans le match et à se créer des occasions réellement dangereuses.

Une situation frustrante pour le meilleur buteur actuel de la Premier League, Jamie Vardy, qui reste à 19 réalisations et surtout au total respectable mais symboliquement frustrant de 99 buts en Premier League.

De son côté, Brighton grappille un point précieux dans la course au maintien.

L'équipe du sud de l'Angleterre compte un matelas de 5 points sur la zone rouge.

Déjà vainqueurs d'Arsenal (2-1) samedi, les Seagulls semblent plus affûtés et sont passés tout près des 3 points, qu'ils auraient pu arracher si Neal Maupay n'avait pas vu son penalty arrêté par Kasper Schmeichel (16e).

Grand animateur du match contre les Gunners en provoquant involontairement la blessure du gardien Bernd Leno et surtout en marquant le but victorieux dans les arrêts de jeu, Maupay a vu le gardien danois plonger du bon côté pour bloquer sa frappe tendue mais pas assez précise.



