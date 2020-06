Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

La Fédération française de football (FFF) a acté vendredi la limitation à 20 équipes de la Ligue 1, désavouant les clubs d'Amiens et Toulouse, de plus en plus condamnés à évoluer en Ligue 2 la saison prochaine.

