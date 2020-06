A un mois de la relance attendue du tennis mondial, à l'arrêt depuis début mars, Coupe Davis et Fed Cup, ses deux principales compétitions par équipes, passent leur tour cette année en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, ont-elles annoncé vendredi.

Initialement programmée en novembre à Madrid, la phase finale de la Coupe Davis est reportée du 22 au 28 novembre 2021, toujours dans la capitale espagnole. Celle de la Fed Cup, qui devait avoir lieu en avril, est désormais fixée du 13 au 18 avril 2021, toujours à Budapest, sur terre battue.

Ces deux annonces, tombées coup sur coup, viennent ennuager un peu un ciel qui s'était récemment éclairci avec les calendriers de reprise à partir du mois d'août dévoilés par la WTA et l'ATP il y a une dizaine de jours. Ils sont articulés autour de l'enchaînement rythmé US Open (31 août-13 septembre) - à huis clos - et Roland-Garros (27 septembre-11 octobre).

Elles alimentent inévitablement les interrogations persistantes autour de la faisabilité sans risque, dans les conditions sanitaires du moment, de ce genre de rassemblements internationaux, qui plus est en salle, après que la tournée exhibition mise sur pied par Novak Djokovic dans les Balkans, l'Adria Tour, a viré au fiasco avec une série de contaminations au Covid-19, dont celle du N.1 mondial et de trois autres joueurs.

A propos de la Coupe Davis, "la compétition devait accueillir plus de 90 joueurs accompagnés d'équipes considérables, ainsi que des milliers de spectateurs, officiels, membres de l'encadrement, partenaires et autres parties prenantes en provenance de multiples pays, chacun à différents stades de la gestion de la pandémie", explique la Fédération internationale de tennis (ITF).

- "Trop grand risque" -

"C'est une décision qui a été difficile à prendre, mais organiser un événement international de cette ampleur en garantissant la santé et la sécurité de tous les participants comportait un trop grand risque", complète son président David Haggerty.

"Nous ne savons pas comment la situation va évoluer dans chaque pays qualifié, ou si les restrictions en Espagne seront suffisamment assouplies, si bien que c'est impossible de prédire la situation en novembre", détaille le footballeur espagnol Gerard Piqué, dont le fonds d'investissement Kosmos a pris le contrôle de la Coupe Davis il y a deux ans.

Même tonalité côté Fed Cup, dont l'équipe de France féminine est tenante du titre. On ajoute toutefois qu'"accueillir la compétition à huis clos n'a pas été considéré comme une option souhaitable, étant donné l'atmosphère unique créée par les supporteurs nationaux".

"Les défis pour organiser un rassemblement international de cette taille, dans une salle fermée, sont considérables en raison de la pandémie, à la fois dans les conditions actuelles et celles prévisibles" à moyen terme, répète l'ITF dans ses deux communiqués.

Il faut dire que les formules largement revisitées de ces deux épreuves par équipes -une phase finale d'une semaine réunissant 18 nations pour la Coupe Davis, 12 pour la Fed Cup, au lieu des duels domicile/extérieur sur trois jours - ne jouent pas en leur faveur, en pleine pandémie.

La Coupe Davis a inauguré cette nouvelle version en 2019. Elle s'est conclue par un sacre de l'Espagne de Rafael Nadal à domicile. La Fed Cup devait elle l'étrenner au printemps dernier.

Dans les deux cas, les équipes qualifiées pour ce qui devait être l'édition 2020 le restent et les tableaux déjà dessinés sont maintenus. Sont également repoussées à 2021 les différentes rencontres qui figuraient encore au calendrier 2020 des deux compétitions.



