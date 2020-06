Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- USA: "problème grave" -

La hausse rapide du rythme des contaminations dans le Sud des Etats-Unis est un "problème grave", a averti vendredi Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses.

Le vice-président Mike Pence a tenté de rassurer les Américains sur la situation actuelle, assurant qu'elle n'avait rien à voir avec le début de la pandémie dans le Nord-Est du pays en mars et avril.

- Restrictions au Texas et en Floride -

Le gouverneur du Texas a ordonné la fermeture des bars après une flambée des cas dans l'Etat américain.

En Floride, les autorités ont annoncé que la consommation d'alcool serait dorénavant interdite sur place dans les bars, avec effet immédiat.

- 30 milliards de dollars pour la recherche -

Plus de 30 milliards de dollars vont être nécessaires pour mettre au point les tests, vaccins et traitements contre le Covid-19, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé, à la veille d'une conférence des donateurs.

A ce jour, 3,4 milliards de dollars ont été promis.

- Morts d'enfants très rares -

Les décès chez les enfants dus au Covid-19 sont extrêmement rares et ne surviennent que dans moins de 1% des cas, car la maladie reste chez eux essentiellement bénigne, confirme une étude internationale européenne.

- Plus de 490.000 morts -

La pandémie a fait au moins 490.771 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 124.732 décès. Suivent le Brésil avec 54.971 morts, le Royaume-Uni (43.414), l'Italie (34.708) et la France (29.778).

- Appel à la prudence -

Le gouvernement britannique a exhorté la population à respecter les règles de distanciation sous peine de voir l'épidémie redémarrer, les plages anglaises se trouvant prises d'assaut en raison de la vague de chaleur.

- Paris-Orly redémarre -

Après près de trois mois d'arrêt, l'aéroport d'Orly, un de ceux qui desservent Paris, a repris son activité avec un premier vol, à destination de Porto (Portugal), une reprise marquée par une action choc d'Extinction Rebellion qui a interrompu brièvement l'activité.

- Italie: l'école reprendra le 14 septembre -

Les jeunes italiens retrouveront le 14 septembre le chemin de leurs écoles, fermées depuis le 9 mars, avec une "sécurité maximale".

- Optimisme prudent de la BCE -

Le "pire" de la crise économique dans la zone euro est "probablement passé", a estimé la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, tout en insistant sur le fait que la reprise sera "incomplète" et "inégale" et qu'elle va "transformer" l'économie.

- Pas de compartiments bagages -

L'utilisation des compartiments bagages en cabine sur les vols à l'arrivée ou au départ de l'Italie est désormais interdite pour raisons sanitaires.

- Papier toilette rationné -

Des supermarchés australiens ont de nouveau imposé des limites au nombre de rouleaux de papier toilette pouvant être achetés, en raison d'une nouvelle fièvre d'achats par des clients paniqués face au regain de cas à Melbourne.

- A Singapour, le relâchement coûte cher -

Quatre Britanniques ont perdu leur permis de travail à Singapour pour avoir fait une tournée des bars et violé les règles du confinement.

