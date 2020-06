Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Le monde a franchi dimanche le cap des 10 millions de cas officiellement diagnostiqués du nouveau coronavirus, selon un comptage réalisé par l'AFP, témoignant d?une accélération de la pandémie, notamment dans les Amériques, sur fond de craintes d?une ?seconde vague? et de mesures de reconfinement partiel.

Au moins 10.003.942 cas d?infection, parmi lesquels 498.779 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 2.637.546 cas et 195.975 décès, ainsi qu?aux Etats-Unis (2.510.323 cas, dont 125.539 décès). La pandémie progresse désormais le plus rapidement en Amérique latine, avec plus de 400.000 cas recensés ces sept derniers jours sur le continent.

Le nombre de cas déclarés dans le monde a doublé depuis le 21 mai et plus d?un million de nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur les seuls 6 derniers jours. Il s?était écoulé 94 jours entre l?annonce du premier cas en Chine et le recensement d?un million d?infections dans le monde.

Les Etats-Unis ont franchi les 2,5 millions de cas samedi, et le même jour l?Inde passait la barre des 500.000, avec un record de quelque 18.500 cas en une journée. Le géant indien devrait passer le cap du million courant juillet, selon des épidémiologistes.

Tous ces bilans ne reflètent toutefois qu?une fraction du nombre réel de contaminations. Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) américains estiment ainsi de l?ordre de 10 fois plus le nombre d?Américains ayant été contaminés, soit plus de 20 millions de personnes, ce qui représente entre 5 et 8% de la population.

La contagion progresse dans 30 des 50 Etats américains, notamment dans les plus grands et les plus peuplés du sud et de l'ouest : la Californie, le Texas et la Floride.

L?Amérique latine et les Caraïbes sont toujours la partie du monde où la maladie progresse le plus rapidement : du 21 au 27 juin, la région a enregistré 408.401 nouveaux cas, contre 253.624 aux Etats-Unis et au Canada et 121.824 en Europe.

L?augmentation dans le région (2.432.558 cas dont 110.695 décès au total) est liée en grande partie à la hausse des cas au Brésil (1.313.667 cas dont 246.088 nouveaux sur les sept derniers jours), mais aussi au Pérou (275.989, 24.651 nouveaux), au Chili (267.766, 31.018), au Mexique (212.802, 37.600 nouveaux) et en Colombie (88.592, 22.959 nouveaux).

L?Asie semble connaître une recrudescence du nombre de cas quotidiens de Covid-19, poussée désormais par la propagation soutenue de la maladie en Inde (528.859 cas dont 118.398 ces sept derniers jours), au Pakistan (202.955, 26.338 nouveaux) et au Bangladesh (137.787, 25.481 nouveaux).

En Europe, le nombre de nouvelles contaminations recensées quotidiennement se stabilise depuis plus d?un mois à moins de 20.000 nouveaux cas déclarés chaque jour, mais l'OMS s'inquiète d'une accélération de la contamination dans onze pays de la région. L'Ukraine a notamment enregistré 1.109 cas vendredi, un record qualifié de "vague grave" par les autorités.



