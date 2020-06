Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Britanniques et Européens affichent un optimisme prudent au moment d'entamer lundi cinq semaines d'intenses négociations, destinées à progresser enfin sur la relation post-Brexit et éviter un "no deal" catastrophique en fin d'année.

