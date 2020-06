Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Après l'ancien président Sepp Blatter et son ex-bras droit Jérôme Valcke, tous deux écartés pour plusieurs années, c'est au tour de l'ancien directeur financier de la Fifa, l'Allemand Markus Kattner, d'écoper d'une suspension de 10 ans de toute activité liée au football pour avoir touché des bonus très conséquents.

Après l'ancien président Sepp Blatter et son ex-bras droit Jérôme Valcke, tous deux écartés pour plusieurs années, c'est au tour de l'ancien directeur financier de la Fifa, l'Allemand Markus Kattner, d'écoper d'une suspension de 10 ans de toute activité liée au football pour avoir touché des bonus très conséquents.



La suspension de M. Kattner, assortie d'une lourde amende d'un million de francs suisses (940.000 euros), prononcée par la commission d'éthique de la Fifa, fait suite à une enquête de cette même justice interne de l'instance, ouverte en septembre 2016, pour des soupçons de "conflit d'intérêt" et de "corruption".

Cette enquête vise également M. Blatter ainsi que Jérôme Valcke, longtemps secrétaire général de l'instance.

Il est reproché aux trois hommes de s'être partagé entre 2011 et 2015 des primes et des bonus à hauteur de 80 millions de dollars.

M. Kattner est accusé d'avoir touché des bonus conséquents, pourtant apparemment prévus dans des additifs à son contrat mais dont les termes étaient gardés secrets au sein de la Fifa et que seules quelques personnes au sein de l'instance auraient connus et autorisés.

- Licenciement contesté -

En 2016, M. Blatter avait pris la défense de l'Allemand, assurant n'avoir "jamais rencontré un homme plus honnête" que Markus Kattner.

Entré à la Fifa en 2003, M. Kattner, 49 ans, avait été limogé en mai 2016 après qu'une enquête interne avait mis au jour des manquements dans ses responsabilités fiduciaires en lien avec ses fonctions (alors secrétaire général adjoint par intérim).

Il avait contesté son licenciement devant la justice suisse.

Sepp Blatter et Jérôme Valcke, qui pourraient à leur tour être sanctionnés dans la cadre de cette enquête, sont déjà suspendus de toutes fonctions au sein de la Fifa et dans le monde du football. L'ex-président désormais âgé de 84 ans, contraint à la démission à la suite du scandale du Fifagate continue (jusqu'en décembre 2021) à purger une suspension de 8 ans, ensuite réduite à 6 ans, pour un paiement controversé, sans trace écrite, de 2 M CHF (1,88 M EUR au cours actuel) à Michel Platini, qui avait valu également une suspension de 4 ans au Français.

Ancien journaliste pour la chaîne française Canal+, M. Valcke purge lui une suspension de 10 ans, confirmée en juillet 2018 par le Tribunal arbitral du sport. Ce spécialiste des droits TV, a été mis en cause dans une affaire de revente de billets du Mondial-2014 et accusé d'avoir également utilisé des voyages en jet privé payés par la Fifa à des fins personnelles.

- Paiements sulfureux -

MM. Blatter et Valcke sont également poursuivis par la justice suisse. L'ancien président est depuis 2015 sous le coup d'une enquête pour "gestion déloyale" pour ce paiement à Platini.

La justice a en revanche récemment classé un 2e volet qui concernait l'octroi par Blatter d'un contrat de droits de télévision à un responsable de l'Union caribéenne de football (CFU) dirigée alors par le sulfureux Trinidadien Jack Warner, radié à vie par la Fédération internationale et inculpé pour corruption par la justice américaine.

Désormais âgé de 84 ans, M. Blatter a dirigé la Fifa de 1998 à 2015.

M. Valcke a lui été inculpé par la justice suisse dans une affaire de corruption liée à l'attribution de droits TV de la Coupe du monde et dans laquelle Nasser Al-Khelaïfi, patron du groupe de télévision beIN Media et du club de football du Paris SG, est également inculpé.

Nasser Al-Khelaïfi est accusé d'avoir accordé des avantages à Jérôme Valcke en échange de l'attribution des droits de retransmission des Coupes du monde de football 2026 et 2030.

Les deux hommes doivent être jugés en Suisse en septembre prochain.



Par Ania TSOUKANOVA et Olga SHYLENKO - © 2020 AFP