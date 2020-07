Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 5 heures

Au point mort ou ralenties, grevées et endettées, les petites et moyennes entreprises, parmi les plus touchées par la crise du coronavirus, se battent pour leur survie et retiennent leur souffle depuis le déconfinement entre risque de faillite et espoir de reprise.

